Бишкек, , 15:51 — REGNUM Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев рассказал на пресс-конференции о том, почему не стал лечиться у себя на родине, а отдал предпочтение зарубежной клинике, передает «24.kg».

По словам главы киргизстанских спецслужб, оперироваться и лечиться за границей ему порекомендовали местные врачи.

Ташиев отметил, что через шесть месяцев вновь уедет на обследование за рубеж. При этом он не стал озвучивать свой диагноз.

По неподтвержденным данным, у главы ГКНБ Киргизии проблемы с сердцем.