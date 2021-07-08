Бишкек, 8 июля 2021, 15:51 — REGNUM Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев рассказал на пресс-конференции о том, почему не стал лечиться у себя на родине, а отдал предпочтение зарубежной клинике, передает «24.kg».
По словам главы киргизстанских спецслужб, оперироваться и лечиться за границей ему порекомендовали местные врачи.
Ташиев отметил, что через шесть месяцев вновь уедет на обследование за рубеж. При этом он не стал озвучивать свой диагноз.
По неподтвержденным данным, у главы ГКНБ Киргизии проблемы с сердцем.