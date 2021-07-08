Саранск, 8 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 8 июля выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 52 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 398 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Девушка в маске

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За последние сутки в республике выписаны 42 человека, всего с начала пандемии выздоровели 20 044 жителя Мордовии. 348 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2006 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 900 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1864 человек.