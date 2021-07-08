Сеул, , 15:50 — REGNUM В начале текущей недели депутат Национального собрания (парламента) Южной Кореи от партии Базового дохода Ён Хи Ин появилась на работе с маленьким ребёнком. Об этом 8 июля сообщает The Hankyoreh со ссылкой на свои источники.

Согласно корейским законам в конференц-зал Национального Собрания нельзя входить никому, кроме членов Национального собрания, премьер-министра, членов Государственного совета, правительственных делегатов, лиц, участвующих в рассмотрении законопроектов, и лиц, вход которым разрешен Спикером.

Выступая со своим ребёнком на пресс-конференции в отделении по связям с общественностью, депутат призвала принять поправку к закону о Национальном собрании, которая позволила бы членам парламента заходить с детьми возрастом до 24 месяцев в конференц-зал Национального собрания, если их не с кем оставить.