Кострома, , 17:11 — REGNUM Виктору Тырышкину присвоили звание «Почетный гражданин города Костромы». Такое решение на заседании 8 июля приняли депутаты городской думы.

Виктор Тырышкин и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт на месте строительства кремля в Костроме Https://kostromamitropolia.ru

Как ранее писало ИА REGNUM, отметить предпринимателя за восстановление храмового комплекса Костромского кремля предложил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Его идею поддержал совет Костромской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, местное отделение Союза архитекторов России.

Тырышкин возглавляет строительное предприятие— ООО «Корпорация ВИТ». Предприниматель является почетным гражданином Ярославля. Это звание было присвоено после строительства Успенского собора к 1000-летию города. Как и в Костроме, собор построен на месте храма, разрушенного в советское время.

Читайте ранее в этом сюжете: Виктора Тырышкина предложили сделать почётным гражданином Костромы

Читайте развитие сюжета: Костромской кремль откроют на год позже запланированных сроков