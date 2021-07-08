Казань, 8 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. На территории Татарии погоду определяет обширный антициклон, благодаря которому установилась жаркая сухая погода. По прогнозам республиканского Гидрометцентра, вероятность осадков 8 июля небольшая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Удар молнии

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Аналогичная погода сохранится 9 июля. Ночью температура воздуха понизится до +15 градусов, днем температура составит +28…+33.

К выходным, 10 и 11 июля к северным районам республики подойдет холодный атмосферный фронт. Днем и вечером в субботу возможны кратковременные дожди с грозами, локально град. При грозе усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +15 до +20, днем около 30 градусов выше ноля.

В воскресенье, 11 июля, ночью грозовые дожди возможны местами, температура не выше +19. Днем, с ростом атмосферного давления, осадков не будет. Температура воздуха поднимется до +29 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии до 6 июля действовал запрет на посещение жителями лесных массивов. В связи с аномальной жарой в республиканском минсельхозе считают, что открывать леса пока рано.

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