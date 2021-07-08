Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Во время жаркой погоды следует уделять особое внимание правильному питанию и выбору продуктов. Необходимо употреблять менее калорийную пищу, исключить жирную еду, отдавать предпочтение растительной пище. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом рассказала 8 июля начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды в маске на улице

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По ее словам, за сутки в организм через пищу должно поступать порядка 28% жиров, две трети которых должны быть растительного происхождения, 55% белка как животного, так и растительного, и 17% углеводов. Кроме того, в жару лучше меньше есть и больше пить, а также отдавать предпочтение овощам и фруктам.

«Полноценные приёмы пищи лучше перенести на утро или вечер», — советует специалист.

Кроме того, очень важно соблюдать питьевой режим. Тело в летнее время очень быстро теряет жидкость. Идеальным средством для утоления жажды будет простая питьевая или минеральная вода, несладкий зелёный чай. При повышенной температуре на улице рекомендуется выпивать примерно 200 мл жидкости каждый час, но, как указала Соколовская, всё это индивидуально.

«Во время жары мы рекомендует отказаться от жирной, солёной пищи, алкоголя, кофе, сахара и сладких газированных напитков», — подытожила она.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти стоит аномально жаркая погода с температурой воздуха более +30 градусов.