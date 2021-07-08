Оренбург, 8 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Оренбурге 8 июля областной суд начал рассматривать апелляцию на приговор Ленинского районного суда города по делу о покушении на крупное мошенничество адвоката, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Оренбургского областного суда Татьяна Лоторева.

Пресс-служба Оренбургского областного суда Судебное заседание

Защитник адвоката просит смягчить наказание. Стоит отметить, мужчину задержали при получении взятки. Он обманул родственника своего подзащитного, пообещав за 800 тыс. рублей повлиять на назначение наказания. Деньги якобы предназначались судье.

Суд первой инстанции приговорил адвоката к двум годам лишения свободы, со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, мужчина лишен права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

В момент рассмотрения апелляционной жалобы адвокат находился в СИЗО, он участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. Следующее заседание назначено на 15 июля.