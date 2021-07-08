Подгорица, 8 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. На заседании 8 июля правительство Черногории приняло агробюджет на 2021 год в размере 44,8 млн евро, из которых 27,1 млн евро — из национальных фондов, 9,3 млн евро — из пожертвований и 8,3 млн евро — из кредитных средств.

Бюджет

«С новым агробюджетом все прямые платежи для животноводческого сектора и растениеводства были увеличены с 5 до 10%, что представляет собой общее увеличение прямых платежей в сельском хозяйстве на 2 миллиона евро», — говорится в заявлении правительства.

В этом году на прямые выплаты в растениеводстве выделено 2 млн евро, что, как говорится, на 30% больше, чем в прошлом году.

Новый агробюджет направлен на поддержку развития рыночного производства молока, а также на поддержку переработки молока на фермах.