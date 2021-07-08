В Ярославле поздравили выпускников Института химии и химических технологий
Ярославль, 8 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Ярославле прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института химии и химических технологий Ярославского государственного технического университета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этом году дипломы получили 176 бакалавров, специалистов и магистров.
Ярославская область — крупный центр химической промышленности, подготовке специалистов в этой сфере уделяется повышенное внимание как самим вузом, так и ведущими предприятиями отрасли.
Выпускников поздравили ректор ЯГТУ Елена Степанова, директор Института химии и химических технологий Галина Рыбина и заместитель главного инженера ПАО «Славнефть-ЯНОС» Максим Бубнов. Ярославский нефтеперерабатывающий завод много лет успешно сотрудничает с институтом.
Ряд специальностей Института химии и химических технологий ориентирован непосредственно на подготовку кадров для нефтехимической отрасли в целом и ПАО «Славнефть-ЯНОС» в частности. После второго курса формируются группы целевой подготовки, в которые отбирают студентов с хорошей успеваемостью, знанием английского и желанием работать на заводе.
Так, по инициативе «ЯНОСа» и при поддержке Правительства региона в вузе был открыт образовательный центр «ЯНОС-технологии». По благотворительной программе предприятия в 2019 году начали работу лаборатория процессов и зал компьютерного моделирования. В 2020 году в продолжение сотрудничества была обустроена аудитория для изучения основных процессов анализа нефтепродуктов. Лабораторию оснастили новым оборудованием, аналогичным применяемому на предприятии. Такой подход к обучению позволяет готовить специалистов, которым требуется минимум времени на адаптацию к заводским производственным процессам.
Сотрудничество вуза и предприятия постоянно расширяется. В этом году Институт химии и химических технологий впервые набирает студентов для обучения по специальности «Технология углеродных материалов и природных энергоносителей», программа которой сориентирована на будущую работу в ПАО «Славнефть-ЯНОС».