Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Подача заявления в 2024 году о вхождении Грузии в Евросоюз не будет иметь никакого эффекта. С таким заявлением, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 8 июля выступил перед журналистами депутат парламента Грузии из фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Григол Вашадзе.

По мнению политика, после агрессивных действий в Тбилиси противников ЛГБТ-пропаганды в мире изменили отношение к Грузии.

«Если власти уже написали заявление на вступление в ЕС в 2024 году, они могут его скрутить и отнести в Национальный архив, как исторический курьёз», — сказал Вашадзе.

Он отметил, что конституционное право на свободу собраний должно распространяться на всех граждан страны. Кроме того, политик заявил о недопустимости нападок на представителей СМИ.

Вашадзе также заявил, что в Грузинской православной церкви якобы есть группы, которые стремятся помешать вступлению Грузии в НАТО и ЕС.

Напомним, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Тогда шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Кроме того, они сняли флаг ЕС и сожгли его.

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