Таллин, , 15:25 — REGNUM Эстония и другие страны Прибалтики не могли быть оккупированы Советским Союзом, а все заявления о незаконности введения советских войск на их территорию опровергаются историческими документами. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на инфопортал Российского фонда «Историческая память».

Фонд опубликовал фотокопии договоров о взаимопомощи, подписанных в октябре 1939 года между СССР с одной стороны и прибалтийскими государствами — Эстонией, Латвией и Литвой — с другой.

По словам директора фонда Александра Дюкова, это важнейшие исторические документы, без которых невозможно дать правовую оценку действий советских властей в Прибалтике. Ученый-историк указал на несостоятельность заявлений о том, что с момента подписания этих договоров началась «советская оккупация», якобы нарушавшая положения международного права.

«У юристов нет сомнений относительно правомерности этих договоров — и правовая оценка действий советских властей в Прибалтике в июне 1940 года возможна лишь на базе этих документов», — заявил ученый-историк.

По его словам, о соответствии документов нормам международного права того времени свидетельствует то, что договоры по просьбе глав МИД стран Прибалтики были зарегистрированы (депонированы) в Лиге Наций.

Доктор юридических наук, профессор и вице-президент Российской Ассоциации международного права Станислав Черниченко подтверждает выводы историка: «Советские войска не нападали на эти государства и не занимали их территорию без их согласия. Таким образом, их нельзя относить к неприятельским войскам, а их ввод на территорию прибалтийских государств не может быть расценен как оккупация».