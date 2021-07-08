Ярославль, 8 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Ярославле закрывается гостиница «Юбилейная», открытая в городе в 1973 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор гостиницы Игорь Сорокин.

Wikimedia.com Гостиница «Юбилейная»

Закрытие связано с продажей здания. Оно продавалось с 2018 года.

«Продано здание с земельным участком. Новые владельцы хотят закрыть гостиницу на реконструкцию, сотрудники увольняются по соглашению сторон. Я не могу сказать, что дальше будет со зданием, так как это будет решать новый собственник. Он объявил, что закрывает гостиницу и ставит её на реконструкцию», — рассказал Игорь Сорокин.

По данным портала ЯрНьюс, гостиница будет работать до 26 июля. Персонал увольняется.

«Сотрудники увольняются по соглашению сторон. За сотрудниками сегодня работодатели стоят в очередь, всем требуются работники, не хватает и горничных, и поваров, и мойщиц посуды», — рассказал директор гостиницы.

По данным источников ИА REGNUM, покупателем стал владелец завода «Ярославский технический углерод» Сергей Орлов, которому в Ярославле принадлежат также гостиница и музей.