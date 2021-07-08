Вильнюс, , 15:23 — REGNUM Слухи о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) беспочвенны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе.

«Слухи о том, что «Северный поток-2» завершён, или будет завершён, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — заявил чиновник.

Шмыгаль уверен, что вопрос газопровода лежит в плоскости «общей позиции» Украины, Литвы и других «европейских партнёров».

Он также отметил, что Украина всегда сумеет договориться о компенсации экономических потерь от запуска СП-2.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнёрами договориться о взаимозамещении определённых экономических потерь, но «Северный Поток — 2» — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — добавил премьер-министр Украины.

Напомним, ранее пресс-служба компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» сообщила, что с начала 2021 года объём транзита газа через территорию страны сократился на 13%.

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