Вильнюс, 8 июля 2021, 15:23 — REGNUM Слухи о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) беспочвенны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе.
Шмыгаль уверен, что вопрос газопровода лежит в плоскости «общей позиции» Украины, Литвы и других «европейских партнёров».
Он также отметил, что Украина всегда сумеет договориться о компенсации экономических потерь от запуска СП-2.
Напомним, ранее пресс-служба компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» сообщила, что с начала 2021 года объём транзита газа через территорию страны сократился на 13%.
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