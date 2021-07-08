Хельсинки, 8 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Около 500 финских болельщиков, которые посетили матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Петербурге, заразились коронавирусной инфекцией. Как сообщает финское Ведомство здравоохранения и социального развития THL, число заражений удвоилось в конце июня — начале июля в основном за счет футбольных болельщиков, ездивших в Петербург, передает издание Yle.

Дарья Драй ИА REGNUM Финские болельщики в Петербурге, 21.06.21

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За минувшие сутки в Финляндии зафиксировано 300 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает THL. Больше всего инфицированных в округе Хельсинки и Уусимаа — 164 человека. В Варсинайс-Суоми — 27 новых случаев, в Пяйят-Хяме — 26.

«Весь регион Варсинайс-Суоми перешел сегодня в фазу ускорения эпидемии из-за явного роста числа заражений. Как сообщает Ведомство THL, число заражений за двухнедельный период удвоилось в конце июня — начале июля в основном за счет футбольных туристов», — отмечает источник.

По данным THL, до 6 июля было выявлено 481 заражение, связанное с поездками на матчи чемпионата Европы по футболу. Кроме того, было зафиксировано 165 последовавших заражений от заразившихся болельщиков.