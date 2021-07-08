Стокгольм, , 15:20 — REGNUM 7 июля лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен вновь был избран на пост премьер-министра Швеции. Однако всего через 145 дней, когда в риксдаге будут голосовать по законопроекту правительства о госбюджете на 2022 год, Швеция снова может оказаться в центре полномасштабного политического кризиса, который приведет к его отставке. Об этом в своей авторской статье написала политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин.

«Несмотря на то, что почти 60% депутатов принадлежат к правым партиям, риксдаг переизбрал Стефана Лёвена (Социал-демократы) премьер-министром всего через 16 дней после того, как тот был отправлен в отставку тем же самым риксдагом», — иронично отмечает Меллин.

«За кандидатуру Лёвена проголосовало 116 человек, 173 проголосовали против него, еще 60 воздержались. Среди них — депутат от Либералов Нина Лундстрём. Таким образом, политический кризис, или, лучше сказать, кризис, устроенный политиками, уходит в летний отпуск. Но уже этой осенью может получиться так, что он снова вернется», — написала журналистка.