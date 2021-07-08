Стокгольм, , 15:35 — REGNUM Лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») 7 июля в интервью радиостанции Sveriges Radio заявил, что большой поток иммигрантов в Швецию является «обузой» для страны. Однако «Зеленые» в корне не согласны с данным утверждением и потребовали от политика извинений. Об этом 8 июля написала газета Aftonbladet.

Как отмечают журналисты, еще совсем недавно Ульф Кристерссон критиковал риторику лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона, который заявлял о миграции в Швеции как об обузе.

«Однако менее чем через пять месяцев он сам прибегает к тому же самому набору слов», — говорится в статье.

«Я ожидаю, что Ульф Кристерссон извинится перед всеми трудолюбивыми шведами с иностранным прошлым, которые ходят на работу каждый день, платят налоги и следят за тем, чтобы Швеция преуспевала», — заявила в интервью изданию лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Умеренных»: «Иммиграция стала обузой для Швеции»