Киев, , 15:12 — REGNUM Власти Киева приняли решение демонтировать памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета, сообщило 8 июля информационное агентство УНИАН.

Решение поддержали 80 депутатов — представители всех фракций Киевсовета, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

Как сообщается, памятник ликвидируют в силу «многочисленных просьб киевлян». Сначала он будет храниться в администрации Голосеевского района, а затем передан в «музей тоталитаризма», когда тот будет построен.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины предложили широко отметить годовщину создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также признать героями нацистских коллаборантов.

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