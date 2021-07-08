Ново-Огарево, Московская область, , 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин влюбился в Кабардино-Балкарию, когда впервые побывал в этом регионе. Об этом он заявил 8 июля в рамках встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции.

Финалистка конкурса в направлении «Познавай Россию!» Сафия Кумышева из Нальчика рассказала, что в Кабардино-Балкарии нужно развивать туризм, вель это самое красивое место. Она добавила, что её город должны увидеть все в России.

Путин согласился с девочкой. Он сказал, что сам не раз посещал Кабардино-Балкарию и «влюбился в такие места и эту республику благодаря первому знакомству с ней».

Глава государства отметил, что катался в здешних горах на лыжах. Он поздравил финалистку конкурса и присоединился к словам благодарности в адрес её родителей и близких.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что мальчики и девочки, когда учатся вместе, уважительнее относятся друг к другу и начинают друг другу помогать.

Читайте также: Путин рассказал о пользе совместного обучения мальчиков и девочек