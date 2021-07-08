Ново-Огарево, Московская область, , 15:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал 11-летнего финалиста конкурса «Большая перемена» Даниила Галстяна. Подросток разволновался и заплакал во время разговора с главой государства.

Даниил рассказывал о своём проекте школы будущего, в которой будут учиться отдельно мальчики и девочки. Говоря о поддержке своих родителей и передавая им привет, мальчик расплакался.

«Все хорошо, Даниил! — отреагировал Путин. — Наверняка мама и папа тебя слышат. И то, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твоё отношение к своим близким».

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Он посоветовал подростку не стесняться, поскольку «всё хорошо».

Даниил успокоился и продолжил свой рассказ. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днем семьи, любви и верности.

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