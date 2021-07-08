Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Генеральная прокуратура России и министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества на 2021−2022 годы, в том числе в целях борьбы с транснациональной преступностью, включая борьбу с киберпреступностью и терроризмом. Документ был впервые подписан 8 июля на конференции руководителей прокуратур европейских государств по итогам встречи генпрокурора России Игоря Краснова и заместителя министра юстиции Турции Якупа Могула.

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«Этот документ демонстрирует решимость наших ведомств вести последовательную борьбу и совместную работу ради противодействия таким явлениям, как терроризм, киберпреступность и другим видам транснациональной преступности», — подчеркнул Краснов.

Он добавил, что реализация этой программы позволит «улучшить понимание правовых систем России и Турции и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества ради безопасности наших народов и наших государств».

Генпрокурор России выразил уверенность в продолжении сотрудничества и отметил важность сотрудничества двух ведомств.