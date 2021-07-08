Таллин, , 15:04 — REGNUM Центр оборонных инвестиций Эстонии проводит международный тендер на поставку комплекса береговой обороны из двух составляющих: первая — это морские мины и средства для их установки, вторая — противокорабельные ракеты.

Об этом представитель центра Аско Кивинукк сообщил ERR, отметив, что тендер на противокорабельные мины уже проведён, договор подписан с фирмой из Финляндии. Первая партия подводных мин будет получена в нынешнем году. Это первый подобный контракт в истории современной Эстонии.

Центр оборонных инвестиций и Силы обороны Эстонии не разглашают ни объем поставок, ни стоимость контракта. Также ничего не известно о типе мин и их мощности. В то же время командующий Военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска заявил, что гражданскому судоходству новый вид вооружения не угрожает.

Договор на поставку противокорабельных ракет должен быть подписан до конца нынешнего года.