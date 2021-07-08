Стокгольм, , 15:11 — REGNUM 7 июля в Швеции на пост премьер-министра был избран Стефан Лёвен. Чтобы управлять страной в полной мере ему необходимо заручиться поддержкой парламентского большинства в риксдаге для принятия законопроекта. Однако, по словам министра юстиции Швеции Моргана Йоханссона, для «Социал-демократов» не составит труда протащить бюджет через парламент этой осенью. Об этом он заявил 8 июля в студии телеканала SVT Nyheter.

Отметим, что для принятия бюджета Лёвену необходимы голоса «Социал-демократов», «Зеленых», «Центристов» и «Левых».

»Понятно, что с этим наблюдается некоторые проблемы, но не забывайте, что у нас есть большое преимущество, а именно — растущая экономика», — отметил министр.

«В целом у Швеции сильная экономика. Это дает нам относительно хорошие условия для составления такого бюджета, что и «Центристы», «Левые» впоследствии смогут проголосовать за него с чистой совестью», — добавил Йоханссон.

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