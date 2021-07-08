Стокгольм, , 15:04 — REGNUM Лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен добился своего и был переизбран на пост премьер-министра Швеции. Однако он по-прежнему не имеет парламентского большинства в риксдаге для принятия законопроекта по бюджету. 8 июля в студии телеканала SVT политическую ситуацию в Швеции прокомментировали бывший депутат от «Социал-демократов» Вероника Палм и экс-лидер «Либералов» Ларс Лейонборг.

Сейчас, камнем преткновения в шведской политике являются непримиримые позиции «Центристов» и «Зеленых», которые не могут договориться и заключить политическое соглашение для принятия бюджета.

В свою очередь Палм отметила, что речь идет о позициях двух политических партий, которые борются друг с другом во вред стране путем «сидения друг напротив друга и возможности говорить друг другу «нет» в ходе переговоров».

«Это все, конечно, захватывающе, но недостойно», — прокомментировал Лейонборг.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: кто выиграл больше всех от политического кризиса в Швеции?