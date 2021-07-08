Стокгольм, , 15:02 — REGNUM 7 июля в Швеции был избран премьер-министр, которым, как и ожидалось, стал лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен. Таким образом, продолжавшийся несколько недель правительственный кризис в стране окончен. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон рассказал о том, какие партии в результате последних событий выиграли больше всех, а какие — проиграли.

«Левые и Нуши Дадгостар, без сомнения, выиграли больше всех. Они реализовали свои требования, показали Социал-демократам, что они больше никогда не намерены быть в состоянии пассивных наблюдателей, и вернули обратно Стефана Лёвена на пост премьер-министра», — отметил Кнутсон.

«Для Центристов дела по сравнению с Левыми обстоят как раз наоборот. Они потерпели поражение в вопросе об установления рыночной арендной платы в новостройках», — добавил журналист.

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