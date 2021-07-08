Джакарта, , 14:57 — REGNUM Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто обсудил с послом США улучшение торгового баланса, сообщает Antara.

Торговля между Индонезией и США в настоящее время составляет около $30 млрд, что меньше, чем двусторонняя торговля между Соединенными Штатами и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы можем увеличить объем торговли в два или три раза, учитывая, что Индонезия является крупнейшей экономикой АСЕАН. Между двумя странами есть много возможностей для торговли», — заявил Аирлангга Хартарто в Джакарте.

США выразили обеспокоенность по поводу трудных времен, с которыми столкнулась Индонезия из-за пандемии COVID-19.

Министр-координатор поощряет использование солнечных панелей на нескольких островах, таких как Батам и Бинтан.

«Индонезия открыта для сотрудничества с Соединенными Штатами в целях ускорения перехода Индонезии к возобновляемым источникам энергии», — добавил Аирлангга Хартарто.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает поощрять укрепление сотрудничества в области устойчивого развития между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Италией.

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