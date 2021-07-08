Стокгольм, , 14:58 — REGNUM 7 июля лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен вновь был избран на пост премьер-министра Швеции. Однако следующая «головная боль» для Лёвена и его партии заключается в вопросе, как сблизить позиции «Центристов» и «Зеленых» в конфликте, который вращается вокруг охраны прибрежной полосы и защиты прав собственников лесных массивов. Тем не менее министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг («Социал-демократы») считает, что партии смогут преодолеть политические разногласия. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT вечером 7 июля.

«Я полностью убежден, что эти вопросы можно решить, если обе стороны сделают все от них зависящее», — заявил Дамберг.

Ранее «Центристы» заявляли, что условием поддержки кандидатуры Лёвена при назначении его премьер-министром было заключение соглашения, предусматривающего укрепление прав собственности владельцев лесных участков и изменение природоохранных норм вдоль береговой линии. В свою очередь «Зеленые» выступают против этих реформ и отрицают сам факт наличия каких-либо договоренностей.

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