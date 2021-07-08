Приозерск, Ленинградская область, 8 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля ВАЗ-2115 привело к смертельному ДТП на железнодорожном переезде в посёлке Орехово Приозерского района Ленинградской области с тремя жертвами. Такую позицию высказали 8 июля в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК РФ ДТП на станции Орехово в Ленобласти

Напомним, ДТП произошло 8 июля в 12:25 мск на регулируемом железнодорожном переезде 63 км, расположенном в границах станции Орехово Октябрьской железной дороги. Автомобиль ВАЗ-2115 выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

«При исправно работающей звуковой и световой сигнализации водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения», — рассказали в ОЖД.

В результате ДТП погибли двое пассажиров и водитель легкового автомобиля, все мужчины. В связи с происшествием были задержаны пригородные поезда № 7532 Сосново — Санкт-Петербург и № 6529 Девяткино — Сосново.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») по факту ДТП на железнодорожном переезде вблизи станции Орехово в Ленинградской области.