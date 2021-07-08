Стокгольм, , 14:57 — REGNUM 7 июля лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен вновь был избран на пост премьер-министра Швеции после своей отставки. Как заявил сам политик в ходе пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, тем самым риксдаг оказал ему большое доверие. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Риксдаг дал мне вотум доверия, в соответствии с которым я и дальше буду возглавлять Швецию. Это большое доверие, и я принимаю на себя эту задачу как с чувством решимости, так и уважения», — заявил новоизбранный премьер-министр.

Теперь Стефану Лёвену придется сформировать правительство вместе с «Зелеными».

»Шведский народ считает, что мы, политики, взяли на себя ответственность за разрешение той сложной политической ситуации, в которой оказалась страна. Лидер правых сил оппозиции отправил [правительство] в отставку, не имея собственного плана по управлению страной», — добавил Лёвен.