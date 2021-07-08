Москва, , 14:50 — REGNUM Угрозу со стороны стран «люблинского треугольника» и их концепции «альтернативы русскому миру» не стоит преуменьшать, бороться с этой угрозой надо системной страноведческой работой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 8 июля.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины подписали несколько совместных документов, в том числе «Декларацию о европейском наследии«. «Люблинский треугольник« может стать для всего региона альтернативой русскому миру, отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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« Документы, подписанные недавно представителями стран «люблинского треугольника», являются одним из внешних выражений давно существующей угрозы подрыва основ русского мира и в самой России, и за её пределами. Украина активно работает с этой целью гласными и негласными методами во всех сопредельных и не только сопредельных российских регионах; Польша и Литва — в Калининградской, Тверской, Смоленской областях, а также в Белоруссии…

Эту угрозу не стоит преуменьшать. И бороться с ней надо не уничижительными заявлениями «высоколобых» экспертов, но системной экспертной страноведческой работой, которой у нас явно недостаёт.