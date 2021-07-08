Москва,
8 июля 2021, 14:50 — REGNUM Угрозу со стороны стран
«люблинского треугольника» и их концепции «альтернативы русскому миру» не стоит преуменьшать, бороться с
этой угрозой
надо системной страноведческой работой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 8 июля.
Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины
подписали несколько
совместных
документов, в том числе «Декларацию о европейском наследии«. «Люблинский
треугольник« может стать для
всего
региона альтернативой русскому миру, отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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«Документы, подписанные недавно представителями стран «люблинского треугольника», являются одним из внешних выражений давно существующей угрозы подрыва основ русского мира и в самой России, и за её пределами. Украина активно работает с этой целью гласными и негласными методами во всех сопредельных и не только сопредельных российских регионах; Польша и Литва — в Калининградской, Тверской, Смоленской областях, а также в Белоруссии…
Эту угрозу не стоит преуменьшать. И бороться с ней надо не уничижительными заявлениями «высоколобых» экспертов, но системной экспертной страноведческой работой, которой у нас явно недостаёт.
Особенно важно было бы усилить направление украинских и польских и литовских исследований в университетах приграничных российских регионов, прежде всего, в Южном и Балтийском федеральных университетах. Нам нужна армия не полукомпетентных комментаторов украинской, польской и литовской тематики в Москве, а хорошо подготовленных политических работников и специалистов в области языка и культуры этих стран на их границах — людей, способных и готовых не только противостоять современным активно заряженным против России элитам этих стран, но активно продвигать идеи русского мира и в самой России, и за её границами«, — отметил Михаил Демурин.