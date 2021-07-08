8 июля 2021 | Время чтения 8 мин

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Парадоксальным образом, вопреки данным всех социологических опросов, которые проводились до выборов, победила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», причем она получила не простое, а конституционное большинство в новом парламенте.

Денис Яковенчук, , 16:32 — REGNUM 20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Парадоксальным образом, вопреки данным всех социологических опросов, которые проводились до выборов, победила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», причем она получила не простое, а конституционное большинство в новом парламенте.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам голосования, в целом по Армении она набрала 53,91%. Основной конкурент руководимой Пашиняном партии — блок «Армения» Роберта Кочаряна получил 21,9% голосов. Кроме того, в парламент также прошел и блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна, набрав 5,22%.

Итак, в чем же странность итогов выборов

Первое. Итоги голосования кардинально разошлись с данными предвыборных соцопросов. Ассоциация Gallup в течение нескольких месяцев фиксировала стабильное снижение рейтинга партии Пашиняна и рост популярности Кочаряна. В конце марта за Пашиняна были готовы проголосовать 31,7%, за Роберта Кочаряна — 5,9%.

К выборам популярность партии Пашиняна упала до 25,2%, а за блок Кочаряна, наоборот, были готовы проголосовать 28,7%.

За день до выборов, когда в Армении уже был день тишины, три крупных российских СМИ опубликовали интервью с Робертом Кочаряном. В интервью он заявил, что в партии в качестве основного рассматривают сценарий, когда блок получит большинство в парламенте в первом туре и не придется выстраивать коалиции с другими политическими силами. Хотя это заявление выглядело достаточно самонадеянным, но в целом, исходя из предвыборной социологии, оно воспринималось соответствующим действительности.

Вторая странность выборов — быстрое признание итогов и победы Пашиняна со стороны России, СНГ и ОДКБ еще до итоговых официальных данных. Еще до закрытия участков качество выборов оценил глава миссии наблюдателей от Государственной думы России Виктор Водолацкий. Он отметил, что в основном все проходило в доброжелательной атмосфере: «Были лишь незначительные нарушения на некоторых участках». Он также заявил, что если одна из сторон не примет результаты ЦИК, снова начнутся противостояния и столкновения, а в таких ситуациях страдает национальная безопасность. Глава миссии наблюдателей выразил надежду, что проигравшая сторона не позволит людям выйти на улицы.

Никол Пашинян на избирательном участке Primeminister.am

Меньше чем через два часа после закрытия участков качество выборов положительно оценили наблюдатели из ОДКБ.

Выборы в Национальное собрание Республики Армения организованы и прошли в соответствии с законодательством Республики Армения», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте ПА ОДКБ.

На следующий день такую же оценку дали в миссии наблюдателей СНГ, которые «не зафиксировали каких-либо крупных нарушений».

Предварительные итоги ЦИК опубликовал утром 21 июня. На подведение окончательных результатов у ЦИК по закону была еще одна неделя — до 27 июня. Однако уже 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Пашиняна.

«Мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна 24 июня, еще до окончательного подведения итогов, «с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Национальное собрание».

Стоит отметить, что США, которые в последнее время стремятся усилить свое влияние в регионе, были более сдержанны. Госдеп США прокомментировал выборы только 22 июня, призвав уважать их итоги, а президент США Джо Байден поздравил Пашиняна 29 июня, уже после подведения окончательных итогов.

Третья странность. Полное отсутствие оппозиции на улице после выборов. После оглашения промежуточных итогов голосования лидер оппозиции Роберт Кочарян в течение целого дня хранил молчание. Это особенно странно, учитывая, что сама агитационная кампания проходила очень бурно и на повышенных тонах. Никол Пашинян в своих выступлениях использовал жесткую, зачастую ненормативную лексику. Своеобразным символом его предвыборной кампании стал железный молоток, который, по словам Пашиняна, должен опуститься на «пустые головы» конкурентов, и которым он собирается вырвать «ржавые гвозди» из тела армянской политики. Пашинян при этом обвинил в давлении на избирателей такую крупную связанную с Россией компанию как «Газпром-Армения».

В ответ на одном из предвыборных митингов основному конкуренту Пашиняна Роберту Кочаряну подарили серп. Кочарян тоже не удержался от достаточно жесткой риторики, спросив, не предназначен ли этот серп для кастрации кого-либо. Намек читался достаточно явно.

Роберт Кочарян Limegirl

В два последних дня перед днем тишины основные претенденты на победу провели многотысячные митинги в Ереване. Сначала своих последователей вывел Никол Пашинян, а непосредственно перед днем тишины на улицы вышли сторонники Роберта Кочаряна.

После закрытия избирательных участков, но еще до оглашения предварительных итогов выборов, с призывом к своим сторонникам выйти на улицу и «отпраздновать победу» обратился только Никол Пашинян.

Почти весь следующий после выборов день, 21 июня, оппозиционный блок «Армения» хранил молчание. Днем 4-й номер партийного списка, экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян заявил, что блок зафиксировал многочисленные нарушения на выборах и готовит обращение в Конституционный суд Армении.

Вечером вышло официальное заявление блока, в котором говорится о непризнании выборов и выражается сомнение в беспристрастности международных наблюдателей. Явно упоминаются только наблюдатели от ОБСЕ, но между строк читается претензия и к наблюдателям от России, ОДКБ и СНГ, которые поспешили заявить о высоком качестве выборов еще до рассмотрения всех фактов нарушений.

«Блок «Айастан» периодически выражал серьезную обеспокоенность и представлял международному сообществу системные нарушения, которые допускала правящая сила во время предвыборной кампании. Блок также представил убедительные доказательства миссии БДИПЧ/ОБСЕ и другим зарубежным миссиям, действующим в Армении».

Однако, по информации блока, эти сведения и заявления были оставлены без внимания.

Обращение к наблюдателям заканчивалось совсем уж недвусмысленной фразой: «Наблюдатели не должны быть «компостерами» решений Пашиняна и его политической команды».

Сам Роберт Кочарян сделал заявление о плане действий только на следующий день, 22 июня. Он отметил, что решение, принимать или нет мандаты, пока не принято, но заявил, что участие в работе парламента «позволит продолжить борьбу». Он также объяснил, почему не вывел своих сторонников на улицу.

«Мы не вывели людей на улицу сразу после выборов. Мы считаем, что весь этот процесс должен идти в правовом русле», — сообщил он.

Хотя почему выведение сторонников на улицу обязательно должно идти в неправовом русле — непонятно, ведь до выборов десятки тысяч его сторонников выходили на законные митинги.

Митинг сторонников Пашиняна на площади Республики, 25 февраля 2021 года Primeminister.am

Что в итоге

Основные игроки в Закавказье — Россия, США и Франция — признали выборы в Армении. Оппозиция в лице блоков «Армения» и «Честь имею», скорее всего, согласится на вхождение в парламент, хотя у Пашиняна все равно будет в нем конституционное большинство.

Россия преследует в Закавказье свои цели — ей нужен мир в регионе и присутствие там своих миротворцев. Заявления российских официальных лиц по итогам выборов говорят, что Москва сделала ставку на Пашиняна, который даже после поражения в Нагорном Карабахе позволяет высказывания и действия в отношении России явно не союзнического характера.

Так, еще в феврале 2021 года Пашинян заявил, что «Искандеры» российского производства «взрываются на 10%», что вызвало недоумение в Минобороны России, а в Армении разразился масштабный скандал.

12 июня Армения обменяла карты минных полей в Агдамском районе Азербайджана на 15 своих военнопленных. По информации агентства Sputnik, большую роль в обмене принял командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов, однако и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поблагодарил за содействие руководство США, грузинских и европейских коллег. Пашинян выразил благодарность и российским властям, но за усилия, приложенные при возвращении предыдущих групп военнопленных.

Еще 15 армянских военных были возвращены из азербайджанского плена 3 июля уже при непосредственном участии российских миротворцев. 5 июля азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в комментарии Sputnik отметил, что посредничество США при обмене первой группы пленных выбивается из трехстороннего формата договоренностей по Нагорному Карабаху. По его мнению, Пашинян пытается ослабить российское влияние на Армению: «Первый такой шаг был сделан при содействии Соединенных Штатов Америки, что не укладывалось в концепцию трехстороннего соглашения, где принимают участие Россия, Азербайджан и Армения. В свое время Россия предлагала Армении передать Азербайджану карту минных полей, однако армянская сторона выбрала посредничество США. Сейчас все происходит в русле трехсторонних договоренностей и при активном содействии российской стороны».

Встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном. 7 июля 2021 года, Москва Kremlin.ru

Насколько верна такая ставка Москвы на Пашиняна, покажет время, но невозможно игнорировать очевидные уже сейчас вещи.

Первое. Пашинян всегда тяготел и продолжает тяготеть к Западу, делая реверансы и уступки России настолько, насколько это необходимо ему для удержания власти.

Второе. Российский миротворческий контингент размещен в Карабахе на пятилетний период. Но для того, чтобы миротворческий мандат не был автоматически продлен, любой из сторон достаточно за шесть месяцев до истечения срока полномочий миротворцев заявить о своем намерении прекратить действие соответствующего пункта трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Азербайджан в своей внешней и военной политике ориентируется больше на Турцию, чем на Россию, и ему не нужны российские миротворцы в Нагорном Карабахе (который юридически все признают азербайджанской территорией).

Российская ставка на Пашиняна в Закавказье видится столько же ненадежной, как и ставка на стратегическое военное и экономическое партнерство с Турцией. Россия должна в Закавказье опираться не на ситуативных союзников, а на те силы, которые сущностно настроены пророссийски. А Россия своими заявлениям как раз эти силы и парализует.