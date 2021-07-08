Москва, 8 июля 2021, 14:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин продолжит поездки по регионам страны при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил 8 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков добавил, что возобновление региональных визитов является решение президента Путина, в них соблюдаются все требования санитарных властей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что российские вакцины от COVID-19 достаточно эффективны даже к новым штаммам коронавируса.
Так он отреагировал на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что привитый «Спутником V» президент РФ Владимир Путин может заразиться в ходе рабочих поездок по регионам новыми штаммами коронавируса.
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