Москва, , 14:36 — REGNUM В 2020 и 2021 году работа депутата Государственной думы РФ стала одной из самых опасных в стране. Об этом 8 июля сообщил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Связано это с пандемией коронавируса. Парламентарий отметил, что уровень заболеваемости среди его коллег оказался существенно выше, чем в целом по стране.

«Вопреки мнению многих, работа депутатов Государственной думы оказалась одной из самых опасных — 200 человек из 450 переболели COVID-19. Это намного больше, чем в целом по стране. Несколько человек умерших. И процент умерших выше, чем в среднем по стране», — сказал депутат Госдумы.

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