Вильнюс, , 14:34 — REGNUM Литва стала «мишенью гибридной войны» со стороны Минска, который якобы специально перебрасывает нелегальных мигрантов на белорусско-литовскую границу. Об этом 8 июля заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните на встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в ходе проходящей в Риге международной конференции по реформам на Украине.

«Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу. Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве — ред.) с ЕС подтверждает причастность режима Лукашенко к преступным схемам организованного перемещения нелегальных мигрантов», — сказала она.

Также Шимоните отметила, что подобные действия, по ее мнению, несут общие угрозы для безопасности региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что правительство Литвы приняло решение направить вооруженные войска на границу с Белоруссией, чтобы они помогли пограничникам остановить поток нелегальной иммиграции.