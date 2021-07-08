Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Более 13 тыс. участников, зрителей, аккредитованных представителей СМИ и волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA (Евро-2020) воспользовались бесплатным проездом в пригородных поездах АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК). Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка на Ладожском вокзале Петербурга

Перевозке этих пассажиров предшествовала комплексная работа по подготовке персонала компании. В частности, все сотрудники, задействованные в работе с пассажирами, прошли дополнительное обучение порядку обслуживания гостей турнира. Также были проведены дополнительные инструктажи для персонала и представителей охранных предприятий.

«В дни матчей на вокзалах Санкт-Петербурга дополнительно дежурили сотрудники АО «СЗППК», в том числе, специально подготовленный англоговорящий персонал. Также в дни проведения матчей с окончанием в позднее время суток были назначены 12 дополнительных пригородных поездов в ночное время с 12 на 13 июня и с 21 на 22 июня по всем направлениям из Санкт-Петербурга», — отметили железнодорожники.