Москва, , 14:28 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам намерен следить за ситуацией в Афганистане, заявил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Комитет Госдумы по международным делам будет самым внимательным образом следить за данной ситуацией, поддерживая контакты с коллегами в странах региона по парламентской линии. С угрозой может столкнуться не только Таджикистан, о возможном негативном развитии событий даже не хочется говорить вслух», — отметил Слуцкий в Телеграм-канале.

Стремительный вывод войск США из Афганистана серьезно осложнил и без того непростую ситуацию в регионе, находящемся в непосредственной близости от границ России и ключевых партнеров страны, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете, заявил, что в случае нападения боевиков со стороны Афганистана на Таджикистан эта ситуация незамедлительно будет рассмотрена в ОДКБ.

Москва и Душанбе являются союзниками в рамках Договора о коллективной безопасности, напомнил Слуцкий.

«РФ будет выполнять все свои обязательства по двусторонним и многосторонним соглашениям, в том числе используя возможности своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана», — отметил парламентарий.

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