Шарья, Костромская область, 8 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Костромской области дети продолжают попадать в аварии с двухколесным транспортом. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

МВД по Костромской области Образовательная акция с детьми

Очередное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 7 июля в посёлке Ветлужский Шарьинского района. За рулем скутера находился 15-летний ребенок, его пассажиром был 8-летний мальчик. Подросток не имел права управления транспортным средством, он взял скутер из гаража отца. На детях не было защитной экипировки и шлемов.

Скутер двигался по грунтовой дороге. В какой-то момент транспортное средство опрокинулось, дети получили повреждения. Известно, что мать водителя видела, как сын выезжает из гаража, но не стала его останавливать. По факту происшествия проводится административное расследование.

Напомним, в конце июня и начале июля в Костромской области случилось как минимум четыре аварии с двухколёсным транспортом, в которых пострадали дети. Последнее ДТП произошло в Нерехтском районе. Мужчина 29 лет перевозил 5-летнего ребенка на мопеде. Водитель не справился с управлением и опрокинул транспортное средство вместе с ребёнком. Мальчик был доставлен в больницу.