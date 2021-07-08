Приозерск, Ленинградская область, 8 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Причиной гибели троих человек в Ленобласти стал выезд водителя автомобиля ВАЗ на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Избежать столкновения двух транспортных средств не удалось, сообщили 8 июля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» Погибшие в ДТП на переезде в Ленобласти выехали перед локомотивом

Столкновение тепловоза с легковым автомобилем произошло 8 июля в 12:35 мск на переезде в границах станции Орехово в Приозерском районе Ленинградской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. Водитель и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Эглит. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, техническое состояние переезда, при наличии оснований примет меры.

«Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — уточнили в пресс-службе.