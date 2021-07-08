Вильнюс, , 14:27 — REGNUM Благодаря открытию рынка земли, Украина может получить $10 млрд в виде дополнительных инвестиций. Об этом заявил премьер-министра страны Денис Шмыгаль 8 июля в ходе пресс-конференции в Вильнюсе.

«Рынок фактически начал свою работу… Мы ожидаем к $10 млрд дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель», — сказал он во время выступления.

Глава правительства Украины также сослался на экспертов Всемирного банка, которые считают, что открытие рынка земли увеличит ВВП страны на 2%.

Шмыгаль добавил, что за шесть дней с момента запуска рынка земли на Украине зарегистрировали 322 сделки купли-продажи земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Украина отказалась от покупки электроэнергии, произведённой Белорусской АЭС.

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