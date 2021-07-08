8 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 17:44 — REGNUM Журналист The New York Times Ноа Миллман написал статью, в которой предложил увеличить количество американских штатов путем деления наибольших из существующих.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с конституцией США у Конгресса есть право создавать новые штаты, из чего следует, что США изначально создавались для расширения. Это расширение началось в 1791 году со штата Вермонт и закончилось присоединением Аляски и Гавайев в 1959 году. Прошло чуть больше 60 лет, число американских штатов не увеличилось и вряд ли увеличится, если только будущий президент не захочет купить Гренландию, а вот демографически Америка продолжает расти, пишет Миллман.

Основную проблему Миллман видит в том, что Америке нужны новые штаты не только для представительства тех, кто живет на этих территориях, но и для адекватного представительства тех, у кого оно уже есть в Конгрессе, но чьи голоса имеют меньший вес из-за размера штата.

«И Америке нужны новые штаты, чтобы улучшить внутреннее управление штатами и страной. Нам нужны новые штаты — для начала можно вырезать их из наиболее крупных штатов, которые уже существуют», — предложил журналист.

Многие пользователи считают, что система представительства в Конгрессе, основанная на зависимости от численности населения, устарела и давно не работает, поэтому увеличение количества штатов при сохранении системы не поможет исправить Америку.

«Наиболее крупные штаты находятся в числе наименее населенных штатов. Им не стоит стремиться к большему представительству в правительстве, которое и так дает им слишком много власти», — написал @Wuffino.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора территории Гавайи Сэнфорда Доула. 1898

«Вы вообще не понимаете, как правительство функционирует. Количество представителей от каждого штата зависит от его населения. Так что даже физически у больших штатов будет немного представителей, если их население немногочисленное», — ответил @GadFly4060.

«Но каждый штат вне зависимости от населения получает по два сенатора. Все эти большие сельские штаты красные (возглавляются республиканцами. — прим. Д. С.). Конгресс зависит от населения», — отметил @Azula163.

«Но и обратное тоже верно, у Калифорнии с большим населением тоже два (сенатора. — прим. Д. С.). Это создано для уравновешивания власти штатов в Сенате», — указал @GadFly4060.

«Это правда, но это не работает уже на протяжении двух десятков лет. И еще, почему Республиканская партия не хочет больше штатов, опасается, что они будут демократическими?» — спросил @Azula163.

«Никаким штатам не должны предоставлять сразу двух сенаторов. Эта ерунда устарела», — считает @Wuffino.

Многие пользователи отметили, что им не нравится идея, некоторые говорят, что их и сейчас все устраивает, некоторые не видят смысла создавать новые штаты там, где никто не живет.

«Именно для этого у нас есть палата представителей и Сенат. Необходимость консенсуса для принятия закона не ошибка, а особенность нашей республики», — считает @KoolEconomics.

«Да, потому что в местах, где больше коров, чем людей, действительно нужны представители в Сенат», — прокомментировал @Judge_Knotte.

Семья эскимосов. Аляска. 1929

Ряд пользователей написал, что существуют принадлежащие США территории, не являющиеся штатами, у них нет представителей, но люди там живут, и предложили перевести их в статус штатов.

«А как на счет Ди-Си и Пуэрто-Рико? Это разве не налогообложение без представительства?» — спросил @fkhsu888.

«Начать надо с тех мест, где американцами рождаются, а потом голосовать не могут», — отметил @TheDeekins.

В комментариях написали о том, что увеличение количества штатов проблемы не решит, но возможно, если поменять конституцию, что-то можно исправить.

«Проблема с США не в количестве штатов. Это наша нефункционирующая 245-летняя конституция. Добавление штатов в этот беспорядок — лишь временное решение для уже архаичного несовершенного основания», — считает @antti_nannimus.

Комментаторы неоднократно упомянули о том, что следует ставить умных лидеров в руководство, а не увеличивать территории.

«Управление зависит от личности и системы на месте, а не от местности», — написал @JulianF07129538.

«Нам нужно больше квалифицированных лидеров в штатах, а не больше штатов», — считает @DeanForbesPhoto.