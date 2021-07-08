Ново-Огарево, Московская область, , 14:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассказал, что эксперты считают полезным совместное обучение мальчиков и девочек.

«Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся», — сказал президент на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена», обсуждая один из проектов.

По словам главы государства, обучаясь вместе, мальчики и девочки с большим уважением относятся друг к другу и начинают помогать друг другу.

«Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек», — сказал президент.