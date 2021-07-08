Приозерск, Ленинградская область, 8 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Три человека погибли в автомобиле на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области. По данному факту проводится проверка. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» Три человека погибло в автомобиле на железнодорожном переезде в Ленобласти

Столкновение легкового автомобиля с поездом произошло на железнодорожном переезде в поселке Орехово Приозерского района днем в четверг, 8 июля.

«По факту столкновения грузового поезда и автомобиля в Приозерском районе Ленобласти проводим проверку соблюдения безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в надзорном ведомстве.

На место выехали работники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.