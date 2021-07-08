Ново-Огарево, Московская область, , 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 июля рассказал о впечатлениях от первого посещения Кабардино-Балкарии.

Глава государства рассказал, что не раз бывал в республике, в том числе катался там на лыжах.

«Первый раз года приехал, помню свои впечатления. На гору забрался, посмотрел. Было яркое солнце, голубое небо. И абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли: «Как жаль, что я раньше этого не видел. И как хорошо, что я это вижу сейчас». Я влюбился в такие места и в вашу республику», — сказал он финалистке конкурса «Большая перемена» из Нальчика.