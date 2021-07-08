Нур-Султан, , 14:03 — REGNUM Анкара поддерживает террористов в Сирии и поэтому Турция не достойна быть страной — гарантом астанинского формата по сирийскому мирному урегулированию. Об этом 8 июля заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан на пресс-конференции по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

По словам замглавы МИД Сирии, Турция нарушает закон, и ее разрушительная политика по Сирии показывает справедливость того, о чем Дамаск говорит с самого начала астанинского процесса.

«Турецкий режим оказывает поддержку террористическим организациям и не заслуживает статуса быть гарантом в (астанинском) процессе, потому что он не выполняет свои обязательств», — добавил Сусан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом прекратить военные нападения в Сирии обратились к Израилю страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция).