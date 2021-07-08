Киев, , 14:09 — REGNUM Украина, несмотря на ситуацию в Донбассе, должна развивать свои военно-морские силы, заявил на конференции в Вильнюсе сегодня, 8 июля, заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

Представитель Вашингтона подчеркнул, что США и другие партнёры готовы помогать в этом.

«Хотя в Донбассе продолжается война… несмотря на это, мы будем работать над восстановлением украинского военно-морского флота», — подчеркнул Кент.

Он заявил, что Украина «всё же морская страна», а кроме того, на Черном море есть также и другие страны НАТО, с которыми можно взаимодействовать при решении актуальных задач.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр обороны страны Андрей Таран заявил, что при усиленной поддержке США и Великобритании, ориентировочно в 2022 году, Украина получит «москитный флот» с реальными боевыми возможностями.

4 июля во время торжеств по случаю Дня военно-морских сил ВСУ президент Зеленский анонсировал масштабное усиление украинского флота уже в ближайшее время, при помощи США, Великобритании, Турции и «многих других друзей».