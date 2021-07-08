Москва, 8 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Россия регулярно чувствует на себе попытки сдерживания со стороны западных стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Хочу напомнить заявления и наших европейских визави, и наших визави в Соединенных Штатах Америки, и наших оппонентов в НАТО и так далее о том, что их линия на сдерживание России является абсолютной константой в их внешней политике», — сказал Песков.

По его словам, в рамках подобной стратегии для стран Запада «все средства хороши, мы отдаем себе отчет, розовые очки не носим»: «И, безусловно, вот эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе».