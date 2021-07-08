Вильнюс, , 13:55 — REGNUM Глава литовского правительства Ингрида Шимоните во время пресс-конференции заявила, что нелегальная миграция через территорию Белоруссии воспринимается Вильнюсом как «гибридная агрессия» со стороны Минска не только против Литвы, но и против всего Европейского союза. Об этом 8 июля сообщает Polskie Radio.

По словам Шимоните, правительство приняло решение направить вооруженные войска на границу с Белоруссией, чтобы они помогли пограничникам остановить поток нелегальной иммиграции.

«Пограничные силы не справляются с потоком нелегальной миграции», — добавила она.

«То, что белорусские власти способствуют движению нелегальной миграции через свою территорию — это реакция на принципиальную позицию ЕС и Литвы на фальсификацию результатов президентских выборов в Белоруссии и репрессии против гражданского общества в этой стране», — сказала премьер-министр Литвы.