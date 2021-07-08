Киев, , 13:51 — REGNUM Украине необходимо воспитать такой военный персонал, который не мыслит в «постсоветском ключе», заявил на конференции в Вильнюсе 8 июля заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

По словам Кента, персонал, наряду с вопросами военного оборудования, институтов и информационной безопасности является приоритетным участком реформ в сфере безопасности и обороны Украины.

Представитель Вашингтона напомнил, что США уже длительное время предоставляют Украине финансовую помощь на реформирование оборонного сектора. Он пообещал, что нынешняя администрация продолжат это делать и в дальнейшем — «чтобы реформы не останавливались».

ИА REGNUM напоминает, что по информации украинских СМИ, именно Джордж Кент может в ближайшее время временно возглавить посольство в Киеве и будет занимать эту должность до назначения нового посла.