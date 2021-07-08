Рим, , 13:50 — REGNUM Индонезия продолжает поощрять укрепление сотрудничества в области устойчивого развития между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Италией, сообщает Antara.

«АСЕАН и Италия обладают большим потенциалом для сотрудничества в области устойчивого развития, который можно развивать для достижения общих интересов», — заявила посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни.

В настоящее время сотрудничество АСЕАН и Италии стремительно развивается. Импульс сотрудничества был отмечен предоставлением Италии статуса партнера по развитию в сентябре 2020 года. Решение было согласовано министрами иностранных дел стран АСЕАН на 53-м заседании министров иностранных дел стран АСЕАН.

Италия осознает важность роли АСЕАН, а также успех Ассоциации в поддержании экосистемы мира, безопасности и процветания в регионе.