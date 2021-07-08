Ярославль, 8 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Деревья на территории памятника природы «Воздвиженский бор» вырубались для того, чтобы достать стальную трубу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава администрации Заволжского района города Андрей Мамонтов.

Yarnews.net Траншея в Воздвиженском бору

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на территории бора неизвестные вырубили просеку и раскопали траншею. Первоначально тревогу забили жители района, позднее свою проверку начал и департамент охраны окружающей среды и природопользования.

«Организация выкапывала свою недействующую трубу, которая ранее снабжала водой завод «Резинотехника». То есть они демонтировали нерабочую ветку. Мы данные передали, полицию вызвали, они работают, были специалисты департамента городского хозяйства, природоохранная прокуратура. Все надзорные органы сейчас разбираются в правдоподобности данных фактов», — рассказал Андрей Мамонтов.

Независимо от того, подтвердится информация или нет, организация нарушила закон.

«Как минимум административная ответственность, потому что производство земляных работ было без ордера, как максимум — это всё связано с работой в особо охраняемых природных территориях без разрешения», — пояснил глава Заволжского района Ярославля.

Сейчас работы на территории памятника природы остановлены, ведутся несколько проверок. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.