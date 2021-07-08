Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем министра финансов США Адевале Адейемо. Об этом сообщила 8 июля пресс-служба министерства финансов Украины.

Встреча проходила в рамках рабочего визита украинского министра в США. Её участники обсудили состояние экономики Украины.

«Сейчас на Украине достаточно благоприятная экономическая ситуация… Ситуация с COVID-19 является стабильной, постоянно ускоряются темпы вакцинации населения, и это является положительным фактором для дальнейшего восстановления и роста экономики», — сказал Марченко.

В свою очередь Адейемо заверил, что власти США внимательно следят за Украиной, ожидают встречи президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, а также остаются надёжным партнёром Украины в деле проведения реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Адевале Адейемо пообещал поддержать украинские реформы и помочь с привлечением в страну американских инвестиций.

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